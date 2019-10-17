Сотрудников штаба Навального в Перми преследует полиция из-за надписи на стене

В Перми волонтеров штаба Алексея Навального допрашивают полицейские, подозревая их в создании «антиправительственных надписей» на стене дома.

«Всю эту неделю сотрудники МВД бегали за нашими волонтерами и проводили с ними беседы. Оказывается, на стенах пермских домов появились какие-то «антиправительственные надписи», поэтому проводится проверка», — пишут представители штаба.

Сначала трое полицейских пришли домой к координатору штаба Сергею Ухову. После органы правопорядка посетили фигурантов дела о «кукле Путина» — Александра Шабарчина и Данилу Васильева. Далее опросу подверглись несовершеннолетние волонтеры штаба.

«Им задавали вопросы о том, знают ли активисты Алексея Навального, чем им не нравится Путин и кто должен быть президентом», — сообщают в штабе. При этом одну из девушек-волонтеров допрашивали прямо в школе без присутствия родителей.