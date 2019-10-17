Россия может отказаться от признания международной комиссии по расследованию нарушений прав при военных конфликтах

Президент Владимир Путин предложил отозвать заявление, сделанное при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Отзыв признания международной комиссии по расследованию нарушений прав при военных конфликтах делается «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер». Комиссия с 1991 года «фактически не выполняет свои функции», говорится в пояснении к законопроекту, а российского представителя в ее составе нет, при этом Россия ежегодно вносит деньги в бюджет организации.

«В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают», — считает Путин и просит Думу рассмотреть предложение в приоритетном порядке.

Политолог Александр Морозов отмечает, что Путин не хочет, чтобы на него распространялась юрисдикция этой комиссии: «Видимо, это в связи с Сирией, а не с Украиной. Потому что в Сирии-то дело неизбежно кончится этой комиссией, и Кремль вместе с Дамаском попадут под ее действие, в конце концов».

«Это демонстрация пренебрежения самим принципом защиты гражданского населения в условиях войны. В то же время выход России из Протокола 1 ни в коей мере не отменяет международного обычного права, в котором закреплен тот же принцип и те же нормы. То есть с точки зрения ответственности за нарушения на практике ничего не изменится», — пишет в Facebook заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяна Локшина.

Комиссия по расследованию нарушений прав при военных конфликтах была образована в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. СССР ратифицировал документ в 1989 году.