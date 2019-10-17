Константин Котов и Анна Павликова поженились

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова, находящаяся под домашним арестом, и осужденный на четыре года по «московскому делу» Константин Котов поженились в СИЗО «Матросская тишина». Свадьба прошла в закрытом режиме.

Анна Павликова, фигурантка дела «Нового величия», и Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье, поженились!



➡️ https://t.co/2MnB64DicB pic.twitter.com/prI9doAfsM — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 17, 2019