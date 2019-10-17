Константин Котов и Анна Павликова поженились

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова, находящаяся под домашним арестом, и осужденный на четыре года по «московскому делу» Константин Котов поженились в СИЗО «Матросская тишина». Свадьба прошла в закрытом режиме.
Анна Павликова, фигурантка дела «Нового величия», и Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье, поженились!— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 17, 2019
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Историю любви Анны и Константина читайте здесь.
Членов организации «Новое величие» задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Павликовой в то время не было 18 лет. Котов был приговорен к четырем годам колонии за неоднократное нарушение проведения массовых акций. Он стал вторым осужденным по «дадинской» статье.