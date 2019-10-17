Close

Константин Котов и Анна Павликова поженились

17.10.2019

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова, находящаяся под домашним арестом, и осужденный на четыре года по «московскому делу» Константин Котов поженились в СИЗО «Матросская тишина». Свадьба прошла в закрытом режиме. 



Историю любви Анны и Константина читайте здесь.



Членов организации «Новое величие» задержали  в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Павликовой в то время не было 18 лет. Котов был приговорен к четырем годам колонии за неоднократное нарушение проведения массовых акций. Он стал вторым осужденным по «дадинской» статье.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.