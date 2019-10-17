«Диссернет»: судья из «московского дела» в диссертации приписала себе чужие идеи

В диссертации судьи Басманного суда Москвы Натальи Дударь, которая 16 октября отправила в СИЗО на два месяца фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, выносила приговоры Ильдару Дадину и обвиняемым «болотного дела», «Диссернет» нашел множество заимствований без указания авторства.

По данным сообщества по борьбе с плагиатом, значительная часть работы Дударь «Общие начала назначения наказания», защищенной 18 марта 2004 года, представляет заимствования из текстов диссертации Екатерины Курочки 2000 года, диссертаций судьи Михаила Тащилина 1999 и 2003 годов и книг Мясникова О.А. по правоведению. Эти авторы в работе не упоминаются, а их работы не отмечены в списке литературы. По данным автореферата Дударь, никто из авторов текстов-источников не являлся ее соавтором.

Более того, Дударь приписывает себе авторство предложения по правке ч. 4 ст. 65 УК РФ и идею о применении смертной казни в определенных случаях, хотя они принадлежали судье Тащилину.

Судья Наталья Дударь известна решением поместить на два месяца в СИЗО обвиняемого по «московскому делу» Владимира Емельянова 16 октября. Она же 7 декабря 2015 года приговорила к трем годам общего режима оппозиционного активиста Ильдара Дадина за «неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия», хотя гособвинитель просил меньший срок. С 2012 по 2014 год продлевала аресты и выносила определения об арестах в рамках «Болотного дела». Также она продлевала содержание под стражей тяжело больного Василия Алексаняна, что в сказалось на продолжительности его жизни.