Леонид Гозман: Момент истины

Их истерика по поводу либерализма, их смешные попытки придумать хоть какую-то идеологию – это признак паники там у них наверху. Они понимают, что запугивания врагами и проклятий в адрес лихих девяностых уже недостаточно, чтобы оправдать свое существование в глазах народа. На базе тотального воровства и ненависти ко всему миру они пытаются сформировать что-то, что убедит людей, что в стране может быть только так, как сейчас, и никак иначе, что править могут только они и никто другой. У них не получится.

И они, наконец, сказали правду – больше всего на свете они ненавидят даже не Америку – свободу! И вот президент и Патриарх рассказывают, что либерализм – это грех и уходящая натура, что в центр всего надо ставить не человека, а Бога, патриотизм - да что угодно, лишь бы не стремиться стать хозяином собственной жизни. Лишь бы соответствовать традиционным ценностям, по которым ты - холоп, они - господа, а главная скрепа – самовластье.

Стремление людей к свободе не удалось победить ни Сталину, ни Гитлеру. Эти тоже проиграют.

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