Telegram уведомил суд США о готовности приостановить запуск блокчейн-платформы TON

Юристы, представляющие интересы компании Telegram Group, уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск своей блокчейн-платформы TON и готова приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram. При этом Tlegram считает несправедливыми некоторые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, поступившие в суд.

Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. значатся ответчиками по иску, поданному Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая требует от Telegram приостановить ICO. В исковом заявлении уточняется, что это предполагает прекращение операций с Gram. Претензии комиссии касаются предполагаемого незарегистрированного размещения Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON токенов Gram. По утверждению регулятора, Telegram и TON якобы продали с января по март 2018 года 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн «на рынке США».

Telegram согласен взять на себя обязательства «не предлагать, продавать или передавать свою предполагаемую криптовалюту, именуемую Gram, с тем, чтобы сохранить текущее положение вещей до того, как суд сможет решить все юридические вопросы, которые лежат в основе этого дела». Компания предлагает приостановить указанные операции на пять месяцев после достижения соответствующих договоренностей. Она также готова после истечения указанного срока уведомлять комиссию за 30 дней перед свершением данных операций. При этом юристы просят суд не устанавливать официальные запреты, поскольку они могут быть «неверно истолкованы» общественностью.