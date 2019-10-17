В Кургане задержали главу профсоюза «Альянс врачей»

Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину, а также двух медиков задержали в Чернавском противотуберкулезном диспансере в Кирове.

«В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую», — сообщил «Альянс врачей» в Twitter.

Сотрудники и пациенты тубдиспансера вместе с представителями профсоюза оставались в больнице, требуя от властей отменить решение о закрытии медучреждения, пишет «Новая газета». Они забарикодировались в помещении кухни, так как что это самое теплое место в здании, в котором отключили отопление и электричество.

О закрытии тубдиспансера в Чернавском на три года стало известно в сентябре. По словам властей, закрытие медучреждения необходимо для проведения капитального ремонта. Сотрудники тубдиспансера считают, что останутся без работы, а пациенты — без лечения. В знак протеста медики отказались от своих избирательных прав на выборах губернатора региона.