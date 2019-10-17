Свадьба Анны Павликовой и Константина Котова состоится в СИЗО

Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова, находящаяся под домашним арестом, и осужденный на четыре года по «московскому делу» Константин Котов поженятся в СИЗО «Матросская тишина».

«Свадьба будет проходить в закрытом режиме в СИЗО Матросская Тишина в 9:30. Если есть возможность, то приезжайте. Аня Павликова и Костя Котов решили пожениться до того, как его отправят в колонию на 4 года», — написал в Facebook сотрудник движения «За права человека» Никита Родригез.

По его словам будущие супруги познакомились, когда Константин узнал об уголовном деле «Нового величия»: «Так уж получилось, что они соседи и он часто ее видел, но не общался близко. Все началось с того, что он начал свою гражданскую политическую деятельность именно с помощи фигурантам уголовного дела «Новое Величие». Он очень сильно поддерживал Аню, когда она находилась в СИЗО. Покупал все необходимое, в том числе и дорогостоящие лекарства, на которые у семьи Ани не хватало на тот момент денег».

Константин часто писал Анне в СИЗО. С этого и началась их история любви, рассказывает Родригез.

Членов организации «Новое величие» задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Павликовой в то время не было 18 лет. Котов был приговорен к четырем годам колонии за неоднократное нарушение проведения массовых акций. Он стал вторым осужденным по «дадинской» статье.