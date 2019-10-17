Полиция не в силах остановить протесты в Каталонии

Десятки тысяч протестующих участвуют в ночных столкновениях с полицией в Барселоне, толпе удалось даже подбить полицейский вертолет. Власти Испании пока не готовы к решительным действиям для борьбы с демонстрантами, сообщает Associated Press.

Люди строят баррикады, жгут машины и мусорные баки, бросают в полицию бензиновые бомбы, камни, бутылки с кислотой, петарды и туалетную бумагу. Лица многих демонстрантов закрыты масками. Полиция применяет против радикалов пенопластовые пули и дубинки. Толпы пытаются рассекать с помощью броневиков. Но остановить протестующих не удается. Каждую ночь мирные демонстрации перетекают в беспорядки. По данным AP, с помощью пиротехники был подбит один полицейский вертолет.

Вечером 16 октября полиция заявила, что арестовала «по меньшей мере 20 человек» по всей Каталонии за насильственные действия.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что насильственные столкновения не подтолкнут его к принятию решительных мер в Каталонии, несмотря на призывы конкурирующих партий расправиться с политиками-сепаратистами, находящимися у власти в этом регионе. Санчес обвинил в беспорядках «организованные группы экстремистов», но сказал, что не будет вовлечен в их игру «восходящей спирали насилия».

На ближайшие дни протестующие также планируют протесты. Многие из тех, кто выходит на улицу реагируют на призывы теневой онлайн-группы Tsunami Democratic, которая призывает к неповиновению через мобильные мессенджеры. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка ранее заявил, что власти проводят расследование в отношении группы и скоро узнают, кто стоит за ней. При этом Tsunami Democratic в среду опубликовала заявление с призывом положить конец насилию.

Демонстранты возмущены объявленными в начале недели сроками тюремного заключения для девяти лидеров движения за независимость Каталонии. Протесты проходят не только в Барселоне, но и в других городах Каталонии. При этом из разных концов региона к столице маршем выдвинулись толпы недовольных людей.