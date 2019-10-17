Курды прекратили борьбу с террористами

Сирийские демократические силы сообщили о прекращении антитеррористической операции против ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация) в связи с турецкой операцией в Сирии. Об этом, как передает «Интерфакс», объявил лидер курдских Сирийских демократических сил Мазлума Абди объявил. Решение связано с выводом американских военных с севера Сирии и атакой Турции на приграничную территорию.

Палата представителей Конгресса США 16 октября большинством голосов одобрила резолюцию, формально осуждающую решение президента Дональда Трампа вывести войска из северной Сирии, сообщает The Hill.

Резолюция также призывает Турцию прекратить свои военные действия, США — защитить курдов, а Белый дом — «представить четкий и конкретный план по прочному поражению ИГИЛ*».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.