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Фигурант «московского дела» Александр Мыльников отправлен под домашний арест

16.10.2019

Басманный суд Москвы отправил до 15 декабря под домашний арест пятого нового фигуранта «московского дела» — Александра Мыльникова. О домашнем аресте для него ходатайствовало следствие, поскольку обвиняемый является отцом троих маленьких детей, а супруга в настоящее время не работает. Сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения залог или запрет определенных действий, потому что находясь под домашним арестом, Мыльников не сможет ходить на работу, передает «МБХ медиа».

Мыльникова обвиняют в том, что он 27 июля «двумя руками схватил» росгвардейца «за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения».

Ранее сегодня суд отправил в СИЗО других фигурантов дела — Максима МартинцоваВладимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая.

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