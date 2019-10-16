В СИЗО отправлен еще один обвиняемый по «московскому делу» Андрей Баршай

Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО обвиняемого по «московскому делу» Андрея Баршая. По версии следствия, он на акции 27 июля в Москве с разбега толкнул росгвардейца в спину. Баршаю накануне предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти.

К началу заседания истек срок в 48 часов с момента задержания Андрея Баршая, поэтому его освободили из клетки. В процессе он участвовал, сидя рядом с адвокатами.

Баршай — студент-отличник 3 курса МАИ. К материалам дела судья Карпов приобщил 14 личных поручительств за Баршая, а также ходатайство главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который был готов внести залог в 700 тыс. руб., отмечает «ОВД-Инфо». Баршай не признал вины.

Ранее сегодня суд также арестовал других фигурантов дела — Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Егора Лесных.