Трех американских дипломатов сняли с поезда «Ненокса – Северодвинск», сообщают СМИ со ссылкой на источники. Как передает «Интерфакс», у них не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. Инцидент произошел еще 14 октября. ТАСС уточняет, что дипломатов подозревают в правонарушении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Среди дипломатов, снятых с поезда были военно-морской атташе при посольстве США Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони, а также военный атташе Д.С. Данн.

В августе под Северодвинском произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.