Суд не принял к рассмотрению иск к ФБК на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вернул компании по аренде автомобилей «Флай Авто» иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Иск к ФБК на миллиард возвращен в связи с серьезными нарушениями и полной неспособностью мэрии/МВД сформулировать за истца и как-то документально подтвердить исковые требования. Нашлась судья, которая сделала то, что должны были сделать остальные суды по искам к кандидатам и ФБК!», — сообщил в Twitter юрист ФБК Вячеслав Гимади.

В документе о возврате иска говорится, что авторы жалобы не подтвердили расходы, не приложили расчет взыскиваемой суммы и даже не оплатили госпошлину. Суд предлагает истцу дополнительно доказать наличие в парке более 60 автомобилей, наличие заказов клиентов и их отмену, первичные документы, подтверждающие расход топлива на 17,3 млн рублей, расчет повреждений по каждому авто.

Иск к ФБК был подан 5 сентября. «Флай Авто» обвиняла Фонд в том, что участники акций 27 июля, 3 и 10 августа в Москве поцарапали машины, увеличили расход бензина и повлияли на репутацию организации.