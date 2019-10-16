Полиция сможет выдавать предостережения за «антиобщественное поведение»

Предостережения о недопустимости административных правонарушений, «антиобщественного поведения» или создания условий для преступлений теперь сможет выдавать полиция. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Закон вносит изменения в ст. 13 закона «О полиции». Предостережения полиция сможет выдавать не только за «антиобщественное поведение» и создание условий для преступлений, но и для предотвращения административных нарушений, находящихся в ведении МВД. Министерству предстоит определить, как будет выглядеть предостережения и кто конкретно сможет их выдавать.По мнению правозащитников, законопроект может использоваться для того, чтобы бороться с протестными акциями и митингами. Например, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Дмитрий Макаров заявлял «Настоящему времени», что государство так экспериментирует с разными формами профилактики, которые чуть менее затратны, «чем таскать всех по судам и штрафовать». И этот закон одна из форм: «Мы мягко намекаем, что лучше вам не ходить на мероприятия, которые мы считаем незаконными». Предостережение также может стать отягчающим обстоятельством в случае привлечения к ответственности, считают правозащитники.