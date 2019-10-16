Полиция сможет выдавать предостережения за «антиобщественное поведение»

Предостережения о недопустимости административных правонарушений, «антиобщественного поведения» или создания условий для преступлений теперь сможет выдавать полиция. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Закон вносит изменения в ст. 13 закона «О полиции». Предостережения полиция сможет выдавать не только за «антиобщественное поведение» и создание условий для преступлений, но и для предотвращения административных нарушений, находящихся в ведении МВД. Министерству предстоит определить, как будет выглядеть предостережения и кто конкретно сможет их выдавать.