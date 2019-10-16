В Турции арестовали критиков военной операции в Сирии

Власти Турции арестовали 24 человека за распространение в соцсетях «черной пропаганды» о военной операции Анкары в Сирии. Как сообщает Reuters со ссылкой на турецкое госагентство Anadolu, людей обвиняют в «провоцировании общества на ненависть и враждебность» и «ведении пропаганды в пользу террористической организации».

Большинство оппозиционных партий Турции поддержали военную операцию, однако прокурдская Демократическая партия народов (HDP) призывает прекратить то, что называет «попыткой вторжения». Прокуроры начали расследование в отношении сопредседателей HDP.

Власти проводили аналогичные расследования и ранее: более 300 человек были задержаны за сообщения в соцсетях с критикой операции на севере Сирии в январе 2018 года.