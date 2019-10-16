Мосгорсуд признал законным продление мер пресечения Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении фигурантам «московского дела» Егору Жукову и Самариддину Раджабову мер пресечения до 27 декабря. Жукова оставили под домашним арестом, а Раджабова — в СИЗО, передает «МБХ медиа». При этом Жукову срок домашнего ареста сократили на один день — до 4 месяцев 29 суток.

В ходе судебного заседания Жуков призвал отпустить всех фигурантов «московского дела». «Я обращаюсь ко всей судебной системе — заканчивайте все это! Я должен учиться, Самар — помогать матери. Прокурор должен нормальными делами заниматься, а не смотреть на нас с укором. Я надеюсь, что осталось сердце у людей, которые это все устраивают. Вы совершаете преступление», — сказал Жуков.

Жукова обвиняют в призывах к экстремизму, Раджабова — в угрозе применения насилия к представителю власти.