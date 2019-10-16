Мосгорсуд утвердил отказ лишать родительских прав супругов Хомских

Мосгорсуд отказался лишать по требованию прокуратуры родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, которые оказались на акции протеста 3 августа вместе с несовершеннолетними детьми. Таким образом, суд утвердил решение Никулинского районного суда, который отказал прокуратуре в иске о лишении родительских прав, передает «ОВД-Инфо».

Прокуратура считает, что Петр и Елена Хомские подвергли своих детей опасности, когда пришли вместе с ними на акцию протеста. Сами супруги говорили, что вышли погулять. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал политическим шантажом попытку отобрать родительские права у пары, взявшей детей на протестную акцию.