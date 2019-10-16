BBC включила Любовь Соболь в список самых влиятельных женщин мира 2019 года

В список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира 2019 года BBC попала лишь одна представительница России — юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Издание включило Соболь в список, так как она «расследует предполагаемую коррупцию в России, размещая информацию через социальные сети и канал YouTube с более чем миллионом подписчиков». BBC отмечает, что ей и другим кандидатам от оппозиции было запрещено участвовать в муниципальных выборах в Москве, что вызвало демонстрации.

«Если честно, я не думаю о будущем. Мы живем в непредсказуемой стране. Здесь может случиться все что угодно. Но в какой-то долгосрочной перспективе я верю, что мы победим. Мы будем защищать нашу страну. Россия будет свободной и счастливой», — приводит издание цитату Соболь.

В этом году в 100 влиятельных женщин вошли те, кто, по мнению BBC показывают, как будет выглядеть жизнь в 2030 году: от климатической активистки Греты Тунберг до транс-правозащитницы Нишы Аюб, которая была заключена в мужскую тюрьму в возрасте 21 года.