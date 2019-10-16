Директор ФСБ призвал спецслужбы других стран поддержать требование о депонировании ключей шифрования

Директор ФСБ Александр Бортников назвал нежелание ведущих IT-компаний сотрудничать со спецслужбами «серьезной проблемой» и призвал коллег из других стран поддержать требование России о хранении ключей шифрования для мобильных устройств.

Как передает «Интерфакс», на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи Александр Бортников сообщил, что террористические группировки создают свои киберподразделения. Поэтому спецслужбам стоит поддержать требование России о депонировании ключей шифрования для мобильных устройств. По мнению директора ФСБ, внедрение этого механизма позволит обеспечить контроль за контактами террористов.

Бортников призвал спецслужбы объединиться для поиска материалов террористического и экстремистского характера в интернете, при этом отметил, что нежелание ведущих IT-компаний сотрудничать — «серьезная проблема».

Напомним, что в России за отказ предоставить ключи шифрования суд еще в апреле прошлого года постановил заблокировать мессенджер Telegram. Но он до сих пор доступен.