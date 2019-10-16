Правозащитники просят суд изменить меру пресечения Александру Шестуну

Изменить меру пресечения бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну в обращении к суду попросили несколько десятков правозащитников, журналистов, политиков и спортсменов. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на жену обвиняемого Юлию Шестун.

«Здоровье Шестуна в результате содержания под стражей полностью подорвано. Он страдает целым рядом тяжких заболеваний. На фоне длительной протестной голодовки Шестун довел себя до крайне изможденного состояния, ему поставлен диагноз «кахексия» с потерей массы тела более 35 килограммов, что является критическим для жизни. Прогноз врачей в отношении Шестуна крайне неблагоприятный», — пишут авторы обращения.

Под ним подписались правозащитники Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Лев Пономарев, журналисты Глеб Пьяных, Глеб Павловский, депутаты Валерий Рашкин, политик Геннадий Гудков и другие. Ранее изменить меру мресечения на домашний арест суд просили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов.

Рассмотрение апелляции на продление ареста Александра Шестуна до 13 декабря назначено на 17 октября. Бывшего чиновника арестовали 14 июня 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. Сам Шестун считает свое преследование местью со стороны главы Подмосковья Андрея Воробьева.