Ежегодное обращение главы Гонконга сорвала оппозиция

Главе Гонконга Кэрри Лэм пришлось прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за криков членов оппозиционных фракций. Теперь обращение покажут по телевидению в записи, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Шесть оппозиционных депутатов, прервавших выступление главы города, требовали от Кэрри Лэм высказаться по пяти требованиям протестующих.

Демонстранты, устраивающие акции протеста и столкновения с полицией на протяжении нескольких месяцев, требуют отозвать законопроект об экстрадиции в Китай, освободить всех задержанных активистов и юридически переквалифицировать статус протестов, которые правительство считает массовыми беспорядками. Кроме того демонстранты хотят добиться независимого расследования действий полиции и реформы избирательной системы.

Когда Лэм начала свое выступление, за ее спиной появился слоган «Пять требований, не меньше», который оппозиционеры спроектировали на стену. Нескольких депутатов после этого вывели из зала, но когда Лэм попробовала продолжить выступление, ее начали перебивать криками.

Ожидалось, что в обращении к заксобранию Керри Лэм формально отзовет законопроект об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай из-за которого и начались протесты. После срыва выступления, обращение решено было показать в записи по телевидению.