СК просит на два месяца арестовать новых фигурантов «московского дела»

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать до 14 декабря новых обвиняемых по «московскому делу». «В суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных и Максима Мартинцова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ходатайства суд рассмотрит сегодня.

Андрея Баршая обвиняют в том, что он с разбега толкнул росгвардейца в спину. Владимир Емельянов якобы «насильно» схватил росгвардейца за форму и потянул его на себя, «лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль». Егора Лесных обвиняют в том, что он пнул рогсвардейца, а другого повалил на тротуар вместе с еще одним обвиняемым Максимом Мартинцовым.

Другого фигуранта — Александра Мыльникова, о задержании которого СК сообщил только 15 октября, — обвиняют в том, что он вместе с Лесных и Мартинцовым сбил с ног сотрудника Росгвардии. Как отмечает «Медиазона», вероятно, ходатайство следователей о мере пресечения для Мыльникова рассмотрят только 17 октября. В СК сообщили, что в связи с тем, что у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста. Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова говорит, что суд должен рассмотреть ходатайство о домашнем аресте сегодня в 14:00.