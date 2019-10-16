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СК просит на два месяца арестовать новых фигурантов «московского дела»

16.10.2019

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать до 14 декабря новых обвиняемых по «московскому делу». «В суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных и Максима Мартинцова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ходатайства суд рассмотрит сегодня.

Андрея Баршая обвиняют в том, что он с разбега толкнул росгвардейца в спину. Владимир Емельянов якобы «насильно» схватил росгвардейца за форму и потянул его на себя, «лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль». Егора Лесных обвиняют в том, что он пнул рогсвардейца, а другого повалил на тротуар вместе с еще одним обвиняемым Максимом Мартинцовым. 

Другого фигуранта — Александра Мыльникова, о задержании которого СК сообщил только 15 октября, — обвиняют в том, что он вместе с Лесных и Мартинцовым сбил с ног сотрудника Росгвардии. Как отмечает «Медиазона», вероятно, ходатайство следователей о мере пресечения для Мыльникова рассмотрят только 17 октября. В СК сообщили, что в связи с тем, что у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а супруга в настоящее время не работает, следствие ходатайствует об избрании ему домашнего ареста. Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова говорит, что суд должен рассмотреть ходатайство о домашнем аресте сегодня в 14:00.

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