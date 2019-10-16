Геннадий Гудков о пропаганде и правах человека

Вот давал себе зарок — не смотреть госТВ, чтобы не видеть его деградации, превращения в а-ля геббельсовскую пропаганду и информационную помойку. Черт меня дёрнул сегодня задержаться на пять минут на «России–24», выдававшей в эфир информационный выпуск дня. Я просто поражен, сколько же мерзавцев и подлецов работают на эту передачу.

Во-первых, и главное: в «новостях» — ни слова о волне (уже не первой!) массовых обысков по всей стране по ФБК Навального, куче арестов невиновных, новых жестоких приговорах участникам мирных акций. Нет этого в стране, идущей к диктатуре!

Зато муссируются с удовольствием и злорадством события в Каталонии (там — столкновения с полицией сторонников выхода республики из Испании), с надрывом обсасывается информация Пентагона (они не прячут свои проблемы от общества и мира, в отличии от наших генералов), о насилии в армии (у нас-то, конечно, никакой дедовщины, никаких поборов, никакого рабства, мы все победили!). Важные новости — обрушился дом в Бразилии (есть жертвы), полиция Франции разгоняет протестующих пожарных (хотел бы я посмотреть, что сделают с нашими огнеборцами, если они посмеют хоть слово вякнуть про свою зарплату!).

Ну и конечно, вишенкой к торту стал безобразный, подлейший репортаж про закрытие Минюстом старейшего правозащитного движения в России «За права человека», которое возглавляет самый уважаемый и всемирно известный российский правозащитник, 78-летний Лев Пономарев. Он начал свою борьбу за правое дело еще во времена СССР, сразу после Хельсинского соглашения от 1975 года, и десятки лет шел рука об руку с Людмилой Алексеевой, которую недавно приехал проводить в последний путь сам Путин. В последнее время Пономарев стал жестко критиковать ФСБ за фабрикацию дел, провокации и пытки («Новое величие» и «Сеть»), добился привлечения к ним мирового внимания. Эти фейковые дела, грубо организованные агентами ФСБ, сейчас, в том числе благодаря разоблачениям Пономарева, полностью разваливаются даже в нашем суде, обнажая ложь и провокации, к которым прибегают ныне спецслужбы для того, чтобы «выдать результат» и показать режиму свою незаменимость.

ФСБ жестоко отомстила Пономареву: в конце 2018 года 78-летнего ветерана правозащитного движения, доктора наук и бывшего депутата парламента России не постеснялись бросить на целых 20 суток в каталажку и потом объявить «иностранным агентом» (как и многие неугодные структуры, например, ФБК А. Навального). И вот сегодня Минюст, этот позор России, давно забывший и про справедливость, и про закон (в переводе Минюст — Министерство справедливости), принял циничное и политически полностью мотивированное решение ликвидировать старейшее в стране движение «За права человека». Собственно, это все, что нужно знать и понимать о сегодняшней России: репрессии, беззаконие, грубое попрание конституционных прав человека теперь прикрывается фиговым листом Минюста, принципом политической целесообразности в суде и наглой ложью и откровенной грязью в «России–24» и ей подобных информационных помойках, призванных обелить черные деяния режима. Да и зачем в России правозащитники, если права и свободы россиян все равно грубо растоптаны сапогом ОМОНа?

Господа из «России–24»! Вы просто моральные уроды, полностью утратившиеся человеческие качества и достоинство. Вы не стоите и пяди волос этого выдающегося человека, который всю свою жизнь борется за ваши и наши права и свободы, за соблюдение Конституции, за торжество закона.

За свою долгую жизнь Лев Пономарев спас жизни и судьбы тысяч людей, ставших невинными жертвами судебных ошибок, полицейского и тюремного произвола. Еще многим тысячам он помог избежать этой участи. Я не призываю к вашему стыду или совести: их у вас давно нет. Но имейте хоть какое-то уважение к сединам, званиям и мировому признанию этого человека. Он, в отличие вас, давно вошел в историю России, а вы способны в нее лишь вляпаться.

Когда-нибудь редакторам и авторам провокационного вранья на госТВ придется давать показания в суде о том, кто, как и через кого давал поручения или приказы врать, клеветать и травить порядочных людей. Это будет грандиозное зрелище. Вот почему я желаю вам всем крепкого здоровья: чтобы вы все уверенно дожили до своего суда. До того дня, когда настоящий российский суд даст справедливую и законную оценку тому злу, которым вы каждый день отравляете сознание нашего народа. И этот день, поверьте, уже не за горами.

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