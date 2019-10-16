Экопротесты заставили Кремль задуматься о создании «зеленой» партии

После волны экологических протестов, самым громким из которых стал «мусорный», в Кремле обсуждают, что делать с экоповесткой. Как пишет РБК со ссылкой на источники, в политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью. Проблема в том, что сложно найти ярких лидеров, которые могли бы заниматься экологической тематикой и при этом были бы авторитетными в своей сфере, а также узнаваемыми, говорит близкий к Кремлю собеседник РБК.



Возможно вовлечение в экологическую повестку парламентских партий, например «Единой России» или «Справедливой России», но у этой идеи есть существенный недостаток — экология не является их «профильной» темой, поэтому качественно заниматься такими вопросами они вряд ли смогут. Обсуждается и возможность предоставления экоактивистам публичных площадок для обсуждения проблем: вынесение проблемы в публичную плоскость дает возможность модерировать ее.

Тема экологии входит в первую десятку проблем, которые тревожат население, отмечает социолог «Левада-Центра» Карина Пипия. В августе проблема ухудшения состояния окружающей среды стояла на седьмом месте — ее упоминали 24% респондентов, хотя еще в августе 2017 года о ней говорили только 14%. В августе 2018 года экологию в качестве наиболее волнующих проблем называли рекордные за время опросов 25%.