Билеты «Победы» из-за границы подорожают на 40%

Из-за требований транспортной прокуратуры с 28 октября билеты «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают примерно на €25, это в среднем 40% от их цены. Перевозчик включит в цену стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах по решению суда, сообщают «Ведомости».

С началом зимней навигации 28 сентября «Победа» исполнит решение Московского городского суда, который удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил авиакомпании взимать с пассажиров сбор за регистрацию на стойке в зарубежном аэропорту. В России регистрация на стойке не является отдельной услугой.

«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около €25», — говорит представитель «Победы» Елена Селиванова. Учитывая, что в прошлую зимнюю навигацию международный рейс в одну сторону у «Победы» в среднем стоил 4500 руб., цена билета увеличится примерно на 40%. Сейчас лоукостер летает из России по 28 международным направлениям: два — на Ближнем Востоке, одно — в Армении (Гюмри), остальные — в Европу и Турцию.

Представитель авиакомпании отмечает, что платить за регистрацию на стойке в иностранных аэропортах теперь придется всем пассажирам, так как услуга будет включена в стоимость билета. Раньше 90% клиентов лоукостера выбирало онлайн-регистрацию.