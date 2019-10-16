Билеты «Победы» из-за границы подорожают на 40%

Из-за требований транспортной прокуратуры с 28 октября билеты «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают примерно на €25, это в среднем 40% от их цены. Перевозчик включит в цену стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах по решению суда, сообщают «Ведомости».
С началом зимней навигации 28 сентября «Победа» исполнит решение Московского городского суда, который удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил авиакомпании взимать с пассажиров сбор за регистрацию на стойке в зарубежном аэропорту. В России регистрация на стойке не является отдельной услугой.
Представитель авиакомпании отмечает, что платить за регистрацию на стойке в иностранных аэропортах теперь придется всем пассажирам, так как услуга будет включена в стоимость билета. Раньше 90% клиентов лоукостера выбирало онлайн-регистрацию.