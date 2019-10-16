Губернаторам могут отдать реготделения «Единой России»

В партии «Единая Россия» раздумывают над возвращением практики избрания губернаторов лидерами региональных отделений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в партии, собеседников, близких к АП, а также несколько региональных чиновников. Все связывают идею с тем, что популярность губернаторов в регионах выше, чем у «Единой России», и такие назначения могут подтянуть и рейтинг партии.

Нужно поддержать партию перед выборами 2021 года и самый простой способ – отдать отделения губернаторам, отмечает человек, близкий к «Единой России»: «Губернаторы должны укрепить отделения и усилить партию возможностями региональной исполнительной власти».

В первую очередь предложения сделаны сильным губернаторам и главам регионов со слабыми отделениями партии. Так называют Олега Кожемяко (Приморье), Андрея Чибиса (Мурманская область), Александра Осипова (Забайкалье), Радия Хабирова (Башкирия) и Бату Хасикова (Калмыкия), а «КоммерсантЪ» ранее писал, что отделение в Кировской области может возглавить губернатор Игорь Васильев.

Сейчас во главе региональных отделений «Единой России» нет ни одного губернатора. В последние два года многие главы регионов шли на выборы самовыдвиженцами из-за снижения рейтинга партии власти.