РБК: Следствие связало полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Следствие считает экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко ответственным за прикрытие при выводе через молдавские банки средств в интересах компании «королей госзаказа» «1520». Как пишет РБК, по мнению следствия, Захарченко связан с выводом через «молдавский ландромат» не менее $250 млн из России в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520». По данным источников РБК, к схеме также может быть причастен лидер «Нашей партии» Молдавии Ренато Усатый, который пока проходит по делу свидетелем.

Схема по отмыванию денег действовала через создание фиктивной задолженности российских фирм перед контрагентами в Молдавии. Служба приставов обеспечивала взыскание средств, которые потом выводились на счета в банках Швейцарии. По словам собеседника РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин, который умер в 2015 году. Его сын Алексей Крапивин — являлся на момент вывода средств основным бенефициаром и главой группы «1520».