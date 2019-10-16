Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» направят на новое рассмотрение в Мосгорсуд

Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Мосгорсуд обязан будет пересмотреть апелляционное представление Генпрокуратуры на возврат дела в надзорное ведомство, сообщает ТАСС.

«Президиум Верховного суда России отменил решение судьи Мещанского районного суда Москвы Татьяны Изотовой и постановил направить дело на новое рассмотрение в Московский городской суд», — сказали агентству в ВС. Таким образом Верховный суд удовлетворил апелляционное представление Генпрокуратуры и жалобу защиты обвиняемой.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, так как она признала вину. Но 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру, которая в свою очередь вернула его в Следственный комитет. В середине мая Мосгорсуд признал законным решение районного суда.

11 сентября суд вернул в прокуратуру и основное дело «Седьмой студии» в отношении Кирилла Серебренникова, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум. Это произошло после получения результатов комплексной экспертизы, которая пришла к выводу, что реализация проекта «Платформа» должна была превышать государственные субсидии. Но 8 октября Мосгорсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в другом составе суда.