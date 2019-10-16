МВД Эквадора обвинило Russia Today во лжи о протестах

Российский телеканал Russia Today использовал поддельные фото и ложную информацию при освещении протестов в Эквадоре, заявила министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо.

«Атаки в соцсетях, количество ложной информации, освещение событий, происходящих на улицах, с которым в прямом эфире выступал общественный канал из России… Были спланированные атаки, направленные, например, на легитимность полиции. Одним вечером были использованы фальшивые фотографии раненых, мертвых, но как вы видите, это не соответствовало реальности, но разжигало настроения манифестантов», — цитирует «Интерфакс» министра.

Протесты в Эквадоре связаны с двукратным ростом цен на бензин и дизельное топливо. Изменение стоимости произошло из-за сокращения госсубсидий в рамках соглашения о получении займа от Международного валютного фонда. Тысячи людей начали требовать возврата субсидий. В понедельник, 14 октября, президент Ленин Морено отозвал указ.