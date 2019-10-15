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В рамках расследования «дела ФБК» обыски прошли у журналистов

15.10.2019

Обыски в рамках расследования дела о легализации средств через Фонд борьбы сторонников прошли не только у сторонников Алексея Навального, но и у журналистов. Так, сотрудники СК утром 15 октября пришли домой к главному редактору смоленского сайта Keytown.me Алексею Волкову. Как рассказал он порталу «7х7», на вопрос о том, как журналист связан со штабом Навального, ему ответили: «Вот мы и выясним». 

Волков пояснил, что не относит себя к сторонникам политика, но его СМИ освещает деятельность активистов штаба в Смоленске. После двух часов обыска сотрудники СК изъяли два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск, а также все банковские карты, включая ту, на которую приходит детское пособие. Волкова в течение часа допрашивал следователь по особо важным делам Следственного комитета по Смоленской области.

Во Владимире обыски прошли у журналистов и редактора ИА «Довод». Из редакции вынесли всю оргтехнику, компьютеры, видеокамеру. Журналист Татьяна Михайлова сообщила «Владимирским ведомостям» о том, что, придя утром на работу, она увидела большое скопление людей в штатском, которые представились сотрудниками СУ СК России по Владимирской области. Лично ей задавали вопросы, связанные с деятельностью несистемной оппозиции. Редактору издания задавали аналогичные вопросы.

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