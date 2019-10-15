Власти Испании в связи с протестами в Барселоне расследуют деятельность «онлайн-группы»

Столкновения в Каталонии между протестующими и полицией продолжаются второй день. Власти начали расследование и подозревают в происходящем онлайн-группу Tsunami Democratic, сообщает Associated Press.

Tsunami Democratic с помощью приложения для обмена сообщениями, призывает людей к неповиновению, считают власти. В результате столкновений 15 октября в международном аэропорту Барселоны и в других местах северо-восточного испанского региона, были задержаны три человека, более 170 получили ранения, включая порядка 40 полицейских. В аэропорту тысячи пассажиров попали в сложную ситуацию из-за протестов, им приходилось идти с чемоданами по трассе пешком. Во вторник прошли и другие акции протеста с блокировкой региональных дорог и железнодорожных линий. В среду начинается трехдневная студенческая забастовка.