В Минске задержана россиянка, причастная к «фабрике троллей»

UPD: «Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — сообщили в посольстве России в Белоруссии.

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О задержании в Минске гражданки России Анны Богачевой сообщает член Общественной палаты Александр Малькевич, который говорил с мужем задержанной. Россиянка находится в санкционных списках США, так как являлась сотрудницей «Агентства интернет-исследований», известного как «фабрика троллей», передает «Интерфакс».

По словам Александра Малькевича, Богачева поехала в Белоруссию с мужем и ребенком на отдых. Какой у нее статус в связи с задержанием, член Общественной палаты не знает. Однако у него есть информация, что россиянку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Богачева была включена в санкционные списки.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — прокомментировали задержание в МИД России.

Сообщивший о задержании Александр Малькевич в ноябре 2018 года был задержан в США как главный редактор издания USA Really, дочки РИА «Федерального агентства новостей», которое связывают с «фабрикой троллей».Он также попал под санкции США в декабре 2018 года.