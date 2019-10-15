По статье о фейковых новостях назначены первые штрафы

Сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев получили штрафы по статье о фейковых новостях. Как сообщает ТАСС, в суде рассматривались видеоролики издания, выявленные Роскомнадзором в августе 2019 года на YouTube. В частности, видео под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан».

Мировой судья Юлия Андреева признала «Момент истины» виновным по ч. 9 ст. 13.15. КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначила юрлицу административный штраф в размере 200 тыс. руб. А главному редактору — в 60 тыс. руб. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.