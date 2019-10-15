Bloomberg: Россия потеряла $8 млрд из-за уменьшения доли доллара в резервах

Центробанк вкладывался в евро и юань, а не в доллар, из-за этого Россия потеряла почти $8 млрд потенциального дохода, подсчитали в Bloomberg.

Центробанк занимался дедолларизацией резервов, пытаясь снизить санкционные риски. За год (с 31 марта 2018 до 31 марта 2019 года) доля доллара в активах ЦБ снизилась почти вдвое: с 43,7% до 23,6%. По подсчетам агентства, если бы структура резервов осталась прежней, то к марту 2019 года запасы бы подорожали примерно на 3,8% из-за того, что доллар вырос на 6,5%. Но ЦБ увеличивал долю юаня с 5% до 14,2% и долю евро с 22,2% до 30,3%.

По данным Bloomberg, часть потерь от снижения ставок юаня и евро компенсируют растущие запасы золота, стоимость которого возросла на 40%.

14 октября директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, что полное исключение доллара из золотовалютных резервов России несет избыточные риски.