Александр Морозов: Торжество безнаказанности

Опять серия обысков в 30 регионах по делу ФБК, пятерых подводят под дело «московских протестов» (четырех задержали, одного пока нет), у известного политобозревателя Федора Крашенинникова дома обыск — ищут материалы на его бывшую жену, тоже по делу ФБК (теперь они обыскивают не только квартиры близких родственников, но уже и даже бывших мужей). Подлец-комсомолец из Общественной палаты по фамилии Ремесло написал заявление к Минюст: просит проверить поступления в ФБК. На прошлой неделе ФБК объявили иностранной организацией. Вчера приговор Котову за пикеты — 4 года лагерей — вызвал всеобщий шок. 12 адвокатов его защищали, были ходатайства многих людей и организаций — ничего не помогло.

Права человека попираются совершенно нагло, демонстративно, без всяких ограничений.

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