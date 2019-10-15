Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявили фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину. Как сообщил его адвокат Максим Пашков, Губайдулину вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти), передает «Медиазона». «Те же самые действия по броску бутылки теперь квалифицируются как угроза», — сказал Пашков.
Ранее Губайдулина обвиняли в покушении на насилие в отношении представителя власти (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 318 УК). Согласно Уголовному кодексу, наказание за покушение на преступление не может превышать три четверти от максимального срока за оконченное преступление. Теперь этот принцип в деле Губайдулина применяться не будет, поясняет «Медиазона».
Больше месяца Губайдулин провел в СИЗО. В итоге 18 сентября суд вернул дело в прокуратуру, обвиняемого отпустил под подписку о невыезде.