Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявили фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину. Как сообщил его адвокат Максим Пашков, Губайдулину вменяют ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти), передает «Медиазона». «Те же самые действия по броску бутылки теперь квалифицируются как угроза», — сказал Пашков.

Ранее Губайдулина обвиняли в покушении на насилие в отношении представителя власти (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 318 УК). Согласно Уголовному кодексу, наказание за покушение на преступление не может превышать три четверти от максимального срока за оконченное преступление. Теперь этот принцип в деле Губайдулина применяться не будет, поясняет «Медиазона».

По версии следствия, Губайдулин 27 июля на акции бросил пластиковую бутылку в сторону силовиков, но промахнулся. Защита настаивала, что бутылка была пустая, однако обвинение считало, что в ней была вода. Теперь, по словам Пашкова, следствие изменило свою позицию и признало, что воды в бутылке не было.

Больше месяца Губайдулин провел в СИЗО. В итоге 18 сентября суд вернул дело в прокуратуру, обвиняемого отпустил под подписку о невыезде.