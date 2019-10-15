Иван Жданов: СК — иноагент

СК дает пресс-релиз об обысках в ФБК и штабах, указывает, что ФБК получил иностранное финансирование.

Оставлю за скобками сейчас подставу этих испанских платежек и вообще вопрос, почему это вдруг интересует СК.

6 и 16 сентября платежи от испанского плательщика не поступили на счет ФБК. Они просто туда не могут поступить, т. к. у нас на счете минус 75 миллионов рублей по арестам Cледственного комитета. То есть деньги не попадают на счет, а сразу до поступления изымаются Cледственным комитетом и поступают на их счета. Сейчас они там. И кто после этого иностранный агент?

Еще раз. Представим на наличных. Вам кто-то несет деньги, допустим, вернуть долг. Уже подходит вам и отдает, но его перехватывает следователь. Вырывает деньги из рук и кладет себе в карман. Деньги у следака.

Я официально обращусь в Минюст о том, чтобы Следственный комитет был включен в список иностранных агентов.

Сегодняшние обыски мы переживем. Наше отношение к этому всему лучше всего показывает поведение нашего офис-менеджера Ольги https://twitter.com/vlar_rus/status/1184033008547958784?s=12 , куча мужиков в маске выглядят смешно, а она — героически. А да, тут уместно спросить, а как там у Геремеева. До сих пор дверь не открывает?

Нетрудно догадаться, что в офисе ФБК целью обыска была новая (еще даже не распакованная) техника для сотрудников. Как на ней могла быть информация, имеющая значение для расследования уголовного дела? А мы знаем, что никак. И вы это знаете. И знаете, что это просто грабеж.

И еще. Сейчас все отлично поляризовалось. Есть добро и есть зло. Черное и белое. И любой человек выбирает сторону, на которой он стоит. В стороне стоять неприлично.

И те, кто врывается в масках с обысками к мирным людям, расследующим коррупцию, очевидное зло.

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