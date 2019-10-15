По «московскому делу» задержан еще один подозреваемый

В квартиру Александра Мыльникова силовики пришли с обыском в рамках «московского дела». Хозяина квартиры задержали и увезли в неизвестном направлении, сообщает «ОВД-Инфо».

По словам жены Александра Мыльникова, во время обыска был изъят телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежда, в которой Мыльников был на одном из летних митингов. Задержанного могут подозревать в нарушении ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). 14 октября в рамках «московского дела» были задержаны четверо активистов, им вменяют эту же статью.