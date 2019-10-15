Алексей Навальный: Сами придумали, сами перевели, сами теперь расследуют

Обыски идут в 30 регионах. В Москве дверь в ФБК выломали четвертый раз за последние два месяца, это уже просто рутина какая-то, и все обсуждают даже не сам обыск (понятно всё, Путин продолжает стучать ножками), а тяжёлую работу уборщицы: ну невозможно же работать. Топчут и топчут целый день.

Красть в наших офисах уже особо и нечего. Ну вот, в Ростове разобрали ноутбук, который разобрали в прошлый раз.

«Дело ФБК» полностью сфабриковано, этого уже никто и не скрывает. Но 112 следователей по особо важным делам должны же чем-то заниматься. В этом смысле самая примечательная вещь этой волны обысков — официальное сообщение СК . Оно восхитительно. Колесо Сансары какое-то.

Заблокировали нам счёт, чтобы отправить на него 140 тысяч рублей от несуществующей испанской фирмы. Использовали это для того, чтобы объявить нас «иностранными агентами». Теперь проводят обыски, объясняя их тем, что нам переводят деньги из иностранных источников.

Как там это, «тихо сам с собою я веду беседу»?

Скоро, видимо, изъяв у нас документы, они будут нанимать на работу к нам каких-то людей. Потом выпускать разоблачения от этих людей. Делать платежи со счетов и расследовать цели этих платежей.

А потом награждать друг друга и выдавать внеочередные звания за отличную работу.

Технически наша деятельность сейчас осложнилась, врать не буду — нам сильно нужна ваша помощь. Но ещё раз уверяю всех: нас это не остановит. С каждым новым обыском каждый сотрудник штаба или ФБК, каждый волонтёр ещё сильнее понимает: мы делаем правильное дело. А те, кто против нас — враги России.

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