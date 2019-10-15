«Проект» предсказывает отставку главы Минздрава

Вероника Скворцова в скором времени может покинуть должность министра здравоохранения. Об этом слышали собеседники издания «Проект» в Кремле, правительстве, Госдуме, а также два человека, близких к руководству Минздрава.

Увольнения министра, по мнению источников, добивается вице-премьер Татьяна Голикова. Скворцовой припомнят проблемы с реализацией нацпроекта «Здравоохранение» и скандал с лекарствами для тяжелобольных детей.

Возможно, кадровые изменения произойдут после 31 октября: на эту дату планируется расширенное заседание президиума Госсовета по здравоохранению. Государственные телеканалы уже активно освещали подготовку этого мероприятия, при этом в новостных выпусках много говорили о проблемах в здравоохранении. Собеседник «Проекта», близкий к руководству Минздрава, сообщил, что отставка Скворцовой должна произойти «до конца года». Возглавить министерство, по мнению источников, может замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.