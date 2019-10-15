На Ольхоне демонтировали бюст Путина

Бюст президента России Владимира Путина снесли и увезли с острова Ольхон на Байкале. Так активисты, которые ранее и установили бюст, выразили несогласие с приговором бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, пишет Irk.ru.

Скульптуру установили в конце августа в поселке Хужир на Ольхоне. Так жители призвали президента обратить внимание на ситуацию с арестом главы района. Того в июне приговорили к трем годам лишения свободы. 11 октября после рассмотрения апелляции Иркутский областной суд оставил приговор без изменений.

Znak.com поясняет, что суть обвинений в отношении Копылова заключается в том, что он в 2013–2015 годах разрешил строительной компании, занимающейся реконструкцией трассы Баяндай — Еланцы — Хужир, добывать гравий на особо охраняемой природной территории Прибайкальского нацпарка, а также предоставлял в аренду этой фирме земельные участки на территории национального парка. Жители встали на защиту Копылова, потому что из-за особенного статуса земель вокруг озера Байкал местные жители не могут добиться развития инфраструктурных объектов, поскольку это будет нарушать природоохранное законодательство. По их словам, местные депутаты и главы поселений боятся брать на себя ответственность и производить какие-то изменения в регионе.

«Мы, население побережья Байкала, оказались под жестким прессом законов: мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое, — говорилось в заявлении защитников Копылова. — Фактически мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живем на Байкальской природной территории. В Ольхонском районе во многом парализована работа органов местного самоуправления. Всенародно избранный мэр района Сергей Копылов, который смог построить долгожданные социальные объекты: больницу, детский сад, спорткомплекс, асфальтированные дороги и единственный в районе полигон ТБО — был осужден по абсурдному обвинению и приговорен к 3 годам лишения свободы».