Россияне стали лучше относиться к Украине после победы Зеленского на выборах

Жители России и Украины все больше хотят добрососедских открытых отношений между странами. При этом с начала года россияне стали лучше относиться к соседям в полтора раза, пишет РБК.

«Левада-центр» и Киевский международный институт социологии исследовали взаимность отношений жителей России и Украины. Оказалось, что в обеих странах большинство опрошенных относятся к соседнему государству позитивно. При этом с начала года восприятие украинцами России почти не изменилось, а вот количество россиян, оценивающих отношение к Украине как «хорошее» — увеличилось в полтора раза. Сейчас положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем, начиная с апреля 2014 года.

Как считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия, изменения связаны с избранием Владимира Зеленского президентом Украины в апреле 2019 года. Постепенное налаживание отношений между странами (например, обмен удерживаемыми лицами) переломили доминирование «плохого» отношения россиян к соседней стране.

Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю существенно не изменилось. Если в феврале хорошо к России относились 57% украинцев (15% очень хорошо и 42% в основном хорошо), то в сентябре — 54% (16% очень хорошо и 38% в основном хорошо). Учитывая, что ошибка выборки может составлять от 3 до 3,5% — изменение показателей нельзя назвать ростом негатива.

Социологи также спрашивали у респондентов, какими те хотят видеть отношения России с Украиной. 54% россиян считает, что оба государства были независимыми и дружественными, с открытыми границами, без виз и таможен. А количество тех, кто мечтает о закрытых границах — за год снизилось с 32% до 23%. 19% выступают за объединение стран в одно государство. На Украине ответ с открытыми границами также лидирует.