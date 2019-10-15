СК: обыски по «делу ФБК» проводятся в 30 регионах

Следственный комитет официально объяснил проведение обысков у сторонников Алексея Навального, которые начались сегодня утром. Как подтвердили в СК, обыски связаны с расследованием дела о легализации незаконных средств через Фонд борьбы с коррупцией.

«Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу», — сообщили в СК.

Навальный и его сторонники всегда говорили, что ФБК и сеть штабов Навального это разные юрлица, не связанные между собой.

В СК напомнили, что наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета, так как на них поступали денежные средства из иностранных источников. Этот факт стал ранее основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.