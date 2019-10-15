Прокуратура США исследует дела адвоката Трампа на Украине

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка изучает банковские операции адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и допрашивает свидетелей, связанных с его деятельностью на Украине. Источники The Wall Street Journal сообщают, что в отношении Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката президента США, ведется расследование. Следователи изучили банковские записи Джулиани и допрашивают свидетелей о его деловых контактах на Украине. В чем именно подозревают адвоката — неизвестно, однако дело может быть связано с задержанными на прошлой неделе в США бизнесменами советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Сам Джулиани говорит, что ему не сообщили ни о каком расследовании.

Также адвокат Трампа фигурирует в деле о звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому, из-за которого в отношении американского лидера ведется расследование в рамках импичмента. Джулиани не раз встречался с украинскими представителями в попытке начать расследование в отношении сына Джо Байдена. Также Джулиани в течение нескольких месяцев добивался отставки посла США на Украине Мари Йованович.

Следователи опрашивают свидетелей о бизнесе, который Джулиани вел на Украине в течение 10 лет. В том числе он связан с мэром Киева Виталием Кличко: после протестов в Киеве в 2014 году Кличко договорился о потенциальном контракте с Giuliani Security & Safety для восстановления порядка в городе. Но из-за слишком высокого гонорара сделка не состоялась. В мае 2017 года компания Giuliani Security & Safety подписала контракт с администрацией Харькова об упорядочении муниципальных экстренных служб.