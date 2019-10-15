США ввели санкции против Турции

Из-за военной операции Турции в Сирии под американские санкции попали два министерства и три чиновника из правительства Эрдогана.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в ответ на военную операцию в Сирии включило в санкционные списки Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции. Также в «черный список» попали главы этих ведомств и министр внутренних дел Турции.

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Минфин США отмечает, что действия турецкого правительства ставят под угрозу жизни ни в чем не повинных мирных жителей и дестабилизируют ситуацию в регионе, в том числе подрывают кампанию по разгрому ИГИЛ(запрещенная в РФ организация). При этом США готовы накладывать дополнительные санкции на должностных лиц и структуры правительства Турции, если потребуется. Под ограничения могут попасть и те, кто совершает транзакции с участниками санкционного списка. При этом санкции не должны коснуться деятельности международных гуманитарных организаций или ООН в Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о других возможных санкциях в отношении Турции. Например, вновь вернуть пошлины на сталь на уровень в 50% (в мае они были снижены), и прекратить переговоры по поводу торговой сделки на сумму в $100 млрд. При этом Трамп заявил, что не намерен помогать курдам с помощью армии США: «После 100% победы над ИГИЛ* я вывел почти все наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: «Почему мы должны воевать за Сирию и Асада, защищать землю нашего врага? Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устроит: будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично справятся, а мы находимся на расстоянии 7 тысяч миль!».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

