Георгий Сатаров: Плевок

Это всем нам. В лицо, смачно, глумливо, с чувством полной безнаказанности. Даже не плюнули, а харкнули. И ждут, что мы скажем спасибо, что пока не «размазали нашу печень по асфальту», как обещал милейший Песков. Плюнули учителям, политологам, членам РАН, юристам, студентам, актерам, затаившимся в коридорах власти системным либералам, благодаря которым, как гласит молва, мы наблюдали недавно редкие, легкие ослабления бульдожьей хватки Левиафана.

Абсурдные, антиправовые, мстительные приговоры пошли по всей стране, а не только по Москве. Теперь невиновные в судах получают больше, чем убийцы, насильники и коррупционеры. И все только для того, чтобы они могли спать немного спокойнее. Чтобы могли, как и прежде, ощущать незыблемость своей неподконтрольной и неподотчетной власти. Чтобы можно было продолжать безнаказанно высасывать из тела страны, кровь, лимфу, сочный костный мозг. Обычного-то мозга уже мало осталось – почти весь утек подальше.

А мы утремся? Скорее всего – да. Да и откуда взяться оптимизму? Вот пример: 9 октября я обратился с призывом поддержать защиту Константина Котова. Из почти 28 тысяч моих подписчиков и друзей откликнулись лайком или перепостом 260 – меньше одного процента. Я говорил там, что, если мы не в состоянии защитить своих праведников, мы обречены. Вы же видите, что мы не в состоянии? Поэтому нет причин удивляться сегодняшнему черному понедельнику – приговор Котову подтвердил Мосгорсуд и ретивый Следственный комитет объявил еще о шести новых жертвах. Это я еще не вспоминаю про Ростов и другие истории.

Сегодня нам дали понять: на каждого вытащенного нами из их пасти они будут брать по шесть заложников. Так поступали большевики по наущению Ленина и гитлеровцы. Вы спрашиваете: «Так что, все?». Нет. Но чтобы заставить эту озверевшую свору отступить, на митинг должно выйти пол миллиона. Но чтобы такой митинг стал возможен, мы должны сами добиться, чтобы их заявляла ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ. Но чтобы они объединились, мы должны перестать реагировать на их изолированные призывы, с помощью которых они ищут очков для себя, а не изменения ситуации в стране. Когда Навальный объединится с либертарианцами, с Парнасом, с чертом лысым и Ягой в ступе, вот тогда наступит наш черед. С разрозненной оппозицией ни черта не сделать в России. И когда момент придет, надо вспомнить, что наше подавляемое меньшинство создается каждым из нас, утешающим себя: «Ну, сегодня и так много придет. Обойдутся и без меня».

Источник