«Новая газета» рассказала о зачистке ближайшего окружения Кадырова

Несколько месяцев в Чечне продолжаются репрессии против членов близкого круга главы республики Рамзана Кадырова. В местах незаконного лишения свободы, в подвалах «секретных тюрем», содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение, пишет «Новая газета». По данным издания, у задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования.

Первой жертвой стал бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. Он проработал главой Аргуна 15 лет и оброс достаточно большой базой сторонников и связей, в том числе за пределами Чечни. Своей карьерой он не был обязан Кадырову, и поэтому был одним из относительно независимых чиновников. Темирбаева задержали в начале августа, через три дня после его отставки с должности мэра Аргуна и буквально накануне назначения советником главы Чечни. За эти три дня он в телефонных разговорах с разными людьми открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Кадырове и его семье, и нашел большую поддержку у собеседников.

Именно проявления неуважения к правящей семье, допущенные людьми в приватных разговорах или встречах, стали основной причиной задержаний их самих и их родственников, а также тех, на кого они дали показания.

Сразу после того, как прослушка попала к Кадырову, Темирбаев, его родственники, охрана были задержаны, пошли увольнения его ставленников, в принадлежащих Темирбаеву объектах недвижимости прошли обыски, было найдено большое количество оружия.

«Новая газета» отмечает, что Кадыров ни разу не использовал закон, чтобы наказать провинившегося бывшего соратника. Дело ограничивалось многодневным (иногда многомесячным) заключением в каком-нибудь подвале, избиениями, издевательствами и унижением, лишением должности и экспроприацией награбленного.

Другим примером расправы «НГ» называет Ислама Кадырова, «который попался на связях с самыми заклятыми врагами Рамзана — братьями Ямадаевыми, а также был уличен в употреблении наркотиков и коррупции». Племянник главы республики был лишен охраны, снят с должности, избит. Его (вчера еще заместителя председателя чеченского правительства) заставили работать дворником, а затем сделали охранником на въезде в родовое село Кадыровых Центорой.

Получив доступ к прослушке Темирбаева, Кадыров открыл «ящик Пандоры», пишет «Новая»: слишком многие близкие люди оказались лицемерами. На данный момент из разных источников стало известно о задержании министра МЧС ЧР Руслана Яхъева, бывшего министра лесного хозяйства Дикмагомеда Мулаева, бывшего вице-премьера по социальному блоку Халида Вайханова. Посетил подвалы СОБРа «Терек» свояк Рамзана Кадырова — начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов.

Список задержанных лиц — далеко не полон, но обширен. Задержания и обыски идут не только в домах «предателей», но и родовых селах у всех их многочисленных родственников, утверждает «Новая». Под угрозой потери работы оказались сотни людей. И не только сами высокопоставленные чиновники — заявления об уходе заставляют писать всех их родственников и ставленников.