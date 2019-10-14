Лев Шлосберг о солидарности со Светланой Прокопьевой

Две недели назад, 1 октября, началась одна из крупнейших международных акций в защиту слова в России: ведущие российские СМИ одновременно опубликовали колонку «Семь лет за две страницы текста» журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой, обвиняемой в «оправдании терроризма» после вышедшей в свет 7 ноября минувшего года сначала в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», а потом на сайте «Псковской ленты новостей» авторской колонки «Репрессии для государства» – о причинах взрыва 17-летнего молодого человека в приёмной Архангельского ФСБ 31 октября. Светлане Прокопьевой грозит тюремное заключение сроком до семи лет по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.

Светлана Прокопьева сказала: «Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов – и хорошо, если ошиблась! – но никто этого не доказал. Обвинение вместо обсуждения – это, знаете ли, довольно примитивная и грубая позиция. Это кулак в лицо в ответ на устное замечание.

Это кулак в лицо каждому журналисту нашей страны».

Говоря о заказчиках дела против себя, Светлана заявила: «Нельзя заранее знать, какие именно слова, в каком порядке расставленные, заденут очередного облеченного властью силовика. Они назвали преступлением высказанное мнение. Они конструируют преступника из человека, который просто сделал свою работу.

По такому же принципу можно выдумать уголовное дело из любого, более-менее острого текста. Достаточно найти «экспертов», которые подпишут нужное следователю «экспертное заключение». Зная об этом, возьмете ли вы в работу проблемную тему? Поставите ли вы вопросы, которые наверняка выбесят власть? Решитесь ли уличить в преступлении того, кто носит погоны?».

«Мое уголовное дело – это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду», – считает Светлана Прокопьева.

Видеоверсия обращения опубликована на канале «Гражданинъ TV».

Эти слова опубликовали сотни российских и зарубежных СМИ, на них откликнулись журналисты, политики, общественные деятели в России и за её пределами.

Карта поддержки Светланы Прокопьевой (ниже ⬇️), которую мы публикуем сегодня, охватывает 39 регионов России. Более 170 российских медиа опубликовали свыше 600 материалов, с учётом зарубежных СМИ число публикаций превышает тысячу.

Письмо Светланы в текстовом и видео-формате опубликовали 56 российских СМИ. Собственные авторские материалы о деле против Светланы подготовили не менее 53 медиа.

Число публикаций в Москве превысило 50, в Санкт-Петербурге – 20.

Пикеты в поддержку Светланы прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Саратове, Тольятти, Махачкале.

В поддержку Светланы Прокопьевой высказались Совет по правам человека при президенте РФ (председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов направил обращение прокурору Псковской области Сергею Белову), Союз журналистов России (председатель СЖР Владимир Соловьёв направил обращение в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру РФ с требованием прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления), Белорусская ассоциация журналистики.

Закрыть дело потребовали члены литературного клуба «ПЭН-Москва», Ассоциация «Свободное слово» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, Комитет защиты журналистов, Профсоюз журналистов России, «Репортёры без границ», Human Rights Watch, Московский союз журналистов России, Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области, Архангельское отделение СЖР.

Об отсутствии состава преступления в действиях Светланы Прокопьевой заявили эксперты Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС), опубликовав для всеобщего сведения своё заключение по тексту Светланы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир вторично потребовал снять с Прокопьевой обвинения в оправдании терроризма, это же требование заявил Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай.

Ранее Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой внимательно изучить дело журналистки Светланы Прокопьевой. По мнению госпожи Миятович, «уголовное преследование госпожи Прокопьевой оказывает воздействие на СМИ и журналистов России, ограничивая их в свободном информировании общественности по вопросам, представляющим публичный интерес, и затрагивая право людей на получение такой информации».

Известные российские политики, журналисты, правозащитники и блогеры заявили о своей позиции по делу Светланы: Алексей Венедиктов, Артемий Троицкий, Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Антон Орехъ, Catherina Gordeeva, Ксения Ларина, Юлия Латынина, Виктор Шендерович, Filipp Dzyadko, Олег Козырев, Игорь Яковенко, Рыклин Александр, Vorobieva Irina, Таня Фельгенгауэр, Александр Плющев, Антон Красовский, Максим Шевченко, Павел Чиков, Dmitriy Drize, Николай Сванидзе, Екатерина Шульман, Екатерина Винокурова, Дмитрий Потапенко, Pavel Nikulin, Олег Кашин, Андрей Васильев, Владимир Соловьёв, Кирилл Рогов, Иван Давыдов, Муза Александрова, Андрей Константинов, Алексей Нарышкин, Марина Шишкина, Евгения Альбац, Елена Чижова, Андрей Гаврилов, Андрей Платонов, Арина Бородина, Лев Вершинин, Григорий Явлинский, Борис Вишневский, Лев Шлосберг, Евгений Ройзман, Алексей Навальный, Соболь Любовь, Мария Баронова (Maria Baronova) и другие.

Экспертная группа «Давыдов.Индекс» в публикации топ-100 персональных упоминаний в телеграм-каналах с 30 сентября по 6 октября 2019 года зафиксировала 9 место Светланы Прокопьевой.

7 октября стало известно, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации со Светланой Прокопьевой.

На сайте Профсоюза журналистов и работников СМИ подписи под петицией в защиту Светланы Прокопьевой поставили более 420 профессиональных журналистов из более чем ста СМИ и независимые авторы.

Петицию на сайте Change.org в поддержку Светланы Прокопьевой на момент выхода этого материала в свет подписали более 137 тысяч человек: https://www.change.org/p/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%…

Подробные итоги первой декады октября в именах, регионах, цифрах и цитатах здесь.

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