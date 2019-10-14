Александр Шмелев о приговоре Константину Котову

Окончательно отправленный сегодня в колонию Константин Котов — самый тихий, вежливый, спокойный и интеллигентный человек из всех, кого я знаю.

Более того, в отличие от большинства из нас, он еще и ко всем без исключения законам относился крайне трепетно — даже к самым дурацким, тщательно стараясь соблюдать все заложенные в них ограничения.

Тем не менее это все равно его не уберегло.

Провозглашенная Путиным на заре своего правления «диктатура закона» во много раз хуже, нежели верховенство права. Однако даже ее у нас давно уже нет. Никакие законы и указы наши «суды» уже давно не интересуют. Так называемые «судьи»-2019 — это просто големы, тихим невнятным голосом озвучивающие заранее присланные им решения — без какой-либо связи с тем, что происходило во время процесса.

Пожалуй, после сегодняшнего «приговора» у меня, наконец, созрело желание поучаствовать в опросе, созданном Государственной Думой, и высказаться в поддержку возвращения смертной казни — по отношению к судьям, выносящим заведомо несправедливые решения; лжесвидетелям в судах и депутатам с сенаторами, голосующим за заведомо неправовые законы.

Хорошо, что у меня нет аккаунта «ВКонтакте», а то я сейчас бы там наговорил...

PS: Разумеется, приговор Котову ни в коем разе не соответствует ни закону, ни праву и будет полностью отменен — не в наших «судах», так в ЕСПЧ. Тем не менее мое отношение ко всем участвовавшем в данном судилище «судьям», «прокурорам» и лжесвидетелям это никак не изменит.

Источник